Neymar écrase deux records au PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après six années passées dans les rangs du PSG, Neymar va quitter le club de la capitale pour s’engager dans un tout autre projet avec Al-Hilal. Et l’attaquant brésilien, qui reste le record historique de transfert le plus onéreux de toute l’histoire du mercato, s’apprête également à devenir la plus grosse vente de toute l’histoire du PSG.

Neymar et le PSG, ça sent la fin ! L’issue du feuilleton ne fait plus aucun doute pour l’attaquant brésilien de 29 ans, qui va rejoindre Al-Hilal dans les prochaines heures. Après Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Sadio Mané, Roberto Firmino ou encore N’Golo Kanté, le championnat saoudien s’apprête donc à récupérer une autre star du football européen.

Neymar va claquer la porte, le PSG a déjà trouvé son remplaçant https://t.co/rzAEkLubxd pic.twitter.com/pkNDOTbA9O — le10sport (@le10sport) August 14, 2023

Neymar, la plus grosse vente du PSG

Les chiffres varient en fonction d’un média à un autre sur le montant exact du transfert de Neymar, qui devrait rapporter entre 90 et 120M€ au PSG. Quoi qu’il en soit, avec sa signature du côté d’Al-Hilal, l’international brésilien devient la plus grosse vente de toute l’histoire du club francilien, devançant de loin Gonçalo Guedes et les 40M€ de son départ au FC Valence.

Son arrivée reste historique

Et bien sûr, en plus de ce nouveau record, inutile de rappeler que Neymar reste à ce jour le plus gros transfert de toute l’histoire du mercato avec son arrivée au PSG pour 222M€, à l’été 2017.