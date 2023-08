Le PSG va boucler deux transferts, c’est imminent !

Baptiste Berkowicz

Le PSG s'active en interne. Le club de la capitale souhaite vendre certains joueurs qui n'entrent plus dans les plans des dirigeants parisiens. En ce sens, Renato Sanches et Leandro Paredes sont à un pas de rejoindre l'AS Roma. Les deux joueurs sont à Rome et ont d'ores et déjà passé leurs différents tests médicaux.

La direction du PSG, Luis Campos en tête, est particulièrement attendue lors de ce mercato estival. La capacité du club de la capitale à céder les joueurs qu'il ne désire plus est scrutée. Après avoir vendu Dina-Ebimbe, Icardi, Bitshiabu ainsi que Gassama, le PSG est en passe de boucler de nouvelles ventes. Celle de Neymar est imminente mais l'avenir de Renato Sanches et de Leandro Paredes est également bouclé.

PSG : Une surprenante annonce tombe pour un transfert à 100M€ ! https://t.co/gEfRaQCTto pic.twitter.com/1muLOxN9QZ — le10sport (@le10sport) August 15, 2023

Paredes et Sanches, test médicaux passés à l'AS Roma

Recruté seulement l'été dernier par le PSG, Renato Sanches est poussé vers la sortie. De son côté, Leandro Paredes, sous contrat jusqu'en 2024 avec le PSG, avait notamment suscité un intérêt important de la part de Galatasaray. Le PSG et le club turc s'étaient entendus sur une indemnité de transfert autour de 5M€ mais le joueur a finalement décliné la proposition. C'est l'AS Roma qui va récupérer les deux éléments parisiens. D'après les informations du média italien Il Tempo , les visites médicales de Leandro Paredes et Renato Sanches ont été bouclées. Il ne manque plus que les officialisations.

Un transfert pour Paredes, un prêt pour Sanches

L'opération autour de Leandro Paredes devrait rapporter au PSG autour de 6M€. L'Argentin rejoint le club romain qui l'avait vu éclore entre 2014 et 2017. De son côté, Renato Sanches s'envole pour l'AS Roma via un prêt payant de 1M€ accompagné d'une option d'achat autour de 12M€. Celle-ci sera levée si le Portugais dispute un certain nombre de matches disputés. Un total non négligeable pour le milieu de terrain de 25 ans qui a l'habitude d'enchaîner les pépins physiques.