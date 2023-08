Neymar s'en va, le PSG va dégainer une offre de transfert

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG a décidé de totalement remodeler son secteur offensif. Dans cette optique, Ousmane Dembélé a notamment débarqué pendant que Lionel Messi et Neymar sont partis. Et c'est encore loin d'être terminé. En effet, le club de la capitale prépare une offensive pour recruter Randal Kolo Muani qui a brillé à l'Eintracht Francfort.

Le mercato du PSG continue d'être totalement fou. Le club de la capitale a entamé une véritable révolution, dans son secteur offensif. Lionel Messi n'a pas été prolongé et a filé en MLS tandis que Neymar est sur le point de rejoindre Al-Hilal pour environ 100M€. Kylian Mbappé a été réintégré au groupe et Ousmane Dembélé est arrivé tout comme Gonçalo Ramos. L'attaquant du PSG a donc été totalement remaniée et c'est encore loin d'être terminée. En effet, le club de la capitale souhaiterait toujours recruter Randal Kolo Muani.

PSG : Une surprenante annonce tombe pour un transfert à 100M€ ! https://t.co/gEfRaQCTto pic.twitter.com/1muLOxN9QZ — le10sport (@le10sport) August 15, 2023

Le PSG va dégainer pour Kolo Muani

En effet, selon les informations de Sky Sports , le PSG prépare une nouvelle offre pour recruter l'attaquant de l'Eintracht Francfort qui reste donc une piste chaude, malgré le retour de Kylian Mbappé dans le groupe. Les deux clubs discutent depuis plusieurs semaines, mais Randal Kolo Muani suscite également l'intérêt de plusieurs clubs de Premier League. La concurrence s'annonce donc intense pour le PSG dans ce dossier.

Ekitike proposé dans l'opération, mais...

Et afin de devancer la concurrence, le PSG aurait suggéré l'hypothèse de glisser Hugo Ekitike dans le deal. Le club de la capitale a connaissance de l'intérêt de l'Eintracht Francfort pour son attaquant. Cependant, le club allemand s'intéresse également à Fares Chaibi qui sort d'une belle saison avec Toulouse. Quoi qu'il en soit, cela démontre que le PSG n'en a pas terminé avec son mercato d'ici le 1er septembre. Avec le départ de Neymar, un nouvel attaquant pourrait donc débarquer.