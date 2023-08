PSG : Une surprenante annonce tombe pour un transfert à 100M€ !

Thomas Bourseau

Randal Kolo Muani figure dans les petits papiers du PSG depuis le début du mercato. Bien qu’il ait été annoncé au Bayern Munich, en Angleterre et même au Real Madrid, c’est au Paris Saint-Germain que l’international français veut poursuivre sa carrière. Le prix du transfert serait fixé à 100M€ par l’Eintracht Francfort et le feuilleton commencerait à perturber le joueur.

Randal Kolo Muani pourrait-il retrouver la Ligue 1 une année seulement après avoir quitté l’élite du football français ? Parti libre de tout contrat du FC Nantes en 2022, l’international français a depuis totalement explosé à l’Eintracht Francfort et s’est notamment distingué au dernier Mondial avec l’équipe de France. De quoi donner des idées au PSG qui, malgré les recrutements de Gonçalo Ramos et d’Ousmane Dembélé, n’aurait pas fermé le dossier Kolo Muani.

Kolo Muani a choisi le PSG

Ces derniers temps, diverses portes se sont fermées pour Randal Kolo Muani sur le marché des transferts. Que ce soit à Manchester United avec le transfert de Rasmus Hojlund ou au Bayern Munich avec l’arrivée d’Harry Kane. L’Équipe a dernièrement confié que la priorité absolue de Kolo Muani à l’instant T serait d’être transféré au PSG alors que Sky Deutschland explique que Francfort réclamerait 100M€.

Après Neymar, le PSG pose ses conditions pour une autre star https://t.co/7lUUjByr4M pic.twitter.com/a3hIbi9e2t — le10sport (@le10sport) August 15, 2023

«Kolo est extrêmement touché et beaucoup de gens lui tirent dessus»