Un double transfert capote, le PSG a eu chaud

Alexis Brunet

Le PSG n'en a pas fini avec son mercato. Le club de la capitale cherche encore à recruter, notamment en attaque. Paris serait intéressé par le jeune ailier du FC Barcelone, Ansu Fati. Le Barça ne compte pas tellement sur son joueur. Les Blaugrana auraient tenté de l'échanger contre l'attaquant de l'Atlético de Madrid, João Félix, qui serait également suivi par le PSG.

Face au FC Lorient, lors de la première journée de Ligue 1, le PSG a aligné un trio d'attaque composé de Marco Asensio, Gonçalo Ramos, et Kang-in Lee. Toutefois, il se pourrait que ce samedi, face à Toulouse, l'Espagnol et le Sud-Coréen soient sur le banc.

Le PSG en pince pour Ansu Fati et Joao Félix

Récemment, Kylian Mbappé a fait son retour à l'entraînement avec le groupe principal du PSG. Il devrait donc normalement être candidat à une place de titulaire face à Toulouse pour la deuxième journée de Ligue 1. C'est aussi le cas pour Ousmane Dembélé, qui vient d'arriver à Paris, et qui était trop juste pour la réception de Lorient.

Mercato : Le PSG va récupérer 120M€ avec cette star https://t.co/G58Xsn9MqO pic.twitter.com/ggSfd6VeGM — le10sport (@le10sport) August 14, 2023

Le Barça a voulu échanger Fati contre Félix