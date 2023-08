Mbappé - PSG : Une nouvelle offre va partir !

Pierrick Levallet

Quel avenir pour Kylian Mbappé ? Cette question ne cesse d'agiter le PSG et le mercato depuis plusieurs semaines maintenant. Les tensions semblent être redescendues entre la star de 24 ans et le club de la capitale, au point qu'une prolongation de contrat serait désormais envisagée. D'ailleurs, la formation parisienne devrait bientôt dégainer une nouvelle offre pour convaincre l'international français.

Alors que la guerre était totale entre le PSG et Kylian Mbappé, un énorme retournement de situation a eu lieu ce dimanche. Mise à l’écart depuis plusieurs semaines, la star de 24 ans a finalement été réintégrée au reste du groupe après le match nul contre Lorient (0-0). Depuis, certaines rumeurs ont évoqué la possibilité que Kylian Mbappé finisse par prolonger avec le PSG. Le club de la capitale serait d’ailleurs plutôt optimiste dans cette affaire.

Mbappé vers une prolongation surprise ?

« Le PSG a clairement fait savoir que si Mbappé ne prolongeait pas, qu'il était à vendre cet été parce qu'il ne veut pas le perdre gratuitement. Le PSG a été catégorique sur le fait que Mbappé avait un pré-accord secret avec le Real pendant une grande partie de l'été, mais maintenant il est soudainement optimiste sur le fait qu'une solution peut être trouvée pour permettre à Mbappé d'aller au Real l'été prochain tout en obtenant un paiement » a expliqué le journaliste Ben Jacobs dans sa chronique pour Caught Offside .

Le PSG étudie plusieurs solutions