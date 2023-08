L’OM tente un transfert à 7M€, c’est une surprise

Arnaud De Kanel

L'OM n'a pas fini de se renforcer. Bien que Pablo Longoria considère l'effectif «complet», les départs de Cengiz Under et de Ruslan Malinovskyi viennent rebattre les cartes pour ces dix derniers jours de mercato. Le club phocéen aurait donc l'intention d'enrôler Nadiem Amiri et le montant réclamé par le Bayer Leverkusen a fuité.

La déception se lisait sur les visages marseillais vendredi soir après le match nul concédé face au promu messin. Suite aux départs de Cengiz Under et de Ruslan Malinovskyi, Marcelino dispose de deux forces offensives en moins et cela l'oblige à lancer des jeunes sans expérience comme Emran Soglo et François Mughe. L'OM a donc besoin de se renforcer dans ce secteur et Pablo Longoria l'a bien compris.

L'OM sur Amiri

Le club phocéen s'intéresserait au polyvalent milieu de terrain Nadiem Amiri selon les informations de Sky Sports . Relayeur de métier, l'Allemand peut également jouer milieu offensif mais aussi et surtout sur le côté gauche, un poste qui fait défaut à l'OM depuis le début de la saison.

Le Bayer Leverkusen réclame 7M€