Le PSG l’a lâché, il a pris sa revanche

Le PSG espérait mieux face à Clermont ce samedi. Le club de la capitale a été tenu en échec sur la pelouse clermontoise (0-0). Mory Diaw a notamment contribué à obtenir le point de match nul pour son équipe. Formé au PSG, le portier de 30 ans avait été mis dehors il y a quelques années. Ce samedi, le gardien de but a pu prendre sa revanche.

Ce samedi, le PSG a été tenu en échec sur la pelouse de Clermont (0-0). Pourtant, les hommes de Luis Enrique se sont procurés plusieurs occasions. Mais à chaque fois, Kylian Mbappé et ses coéquipiers tombaient sur un Mory Diaw des grands jours. Du haut de ses 30 ans, le gardien clermontois a écoeuré les Rouge-et-Bleu. Une bonne manière pour le Titi de prendre sa revanche sur son club formateur.

Le PSG a mis Mory Diaw dehors après une polémique

En 2015, Mory Diaw faisait en effet l’objet d’une polémique assez inattendue. Alors quatrième gardien du PSG, le portier était pointé du doigt pour des tweets critiques ressortis à l’égard de ses partenaires. Tourmenté par l’affaire, le PSG décidait de ne pas renouveler le contrat de son Titi. Mory Diaw avait alors dû lancer sa carrière à l’étranger, passant par la deuxième division portugaise, la D1 bulgare et le quatrième échelon suisse. Revenu en France à Clermont, il avait retrouvé le PSG la saison passée, avant de prendre sa revanche ce samedi. Heureux en Auvergne, Mory Diaw est allé jusqu’à refuser une offre de l’Arabie Saoudite cet été pour prouver qu’il pouvait confirmer au plus haut niveau comme le rapporte Le Parisien .

