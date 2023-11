Mbappé : Le PSG face à un dilemme, que doit-il faire ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Plus les semaines vont passer, plus la pression sera grande sur les épaules du PSG. A mesure que Kylian Mbappé se rapprochera de la fin de son contrat, les tentatives pour le recruter seront nombreuses. Nul doute que le club parisien tentera de le conserver, mais ne faudrait-il pas s'en séparer dès le prochain mercato afin de récupérer un joli chèque ? A vous de répondre à cette interrogation.

Samedi soir, le Real Madrid publiait un communiqué. « Au vu des informations émises et publiées récemment par différents médias, qui spéculent sur de prétendues négociations entre le joueur Kylian Mbappé et notre club, le Real Madrid souhaite déclarer que ces informations sont catégoriquement fausses et qu'aucune négociation de ce type n'a eu lieu avec un joueur appartenant au PSG » peut-on lire. Signe que les tractations n'ont pas réellement débuté. Mais ce n'est que partie remise. Le Real Madrid a bien l'ambition de le recruter à la fin de la saison. Mais l'affaire ne sera pas aussi facile puisque le PSG n'a pas écarté l'idée de le prolonger.

Al-Khelaïfi déclare sa flamme à Mbappé

D'ailleurs ce mardi, Nasser Al-Khelaïfi a dragué ouvertement Kylian Mbappé lors d'un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport. « Kylian continue d'accomplir de grandes choses et peut-être que les gens le prennent pour acquis, mais personne n'a joué deux finales mondiales et n'a même marqué un triplé. Je le répète : Kylian est le meilleur au monde, c'est formidable de le voir à la tête du PSG et de la France. Il a un effet positif sur nos jeunes, il nous aide à construire notre avenir » a confié le président du PSG.

Quelle est la meilleure solution pour le PSG ?

Comme annoncé par le 10Sport.com, le mystère reste entier dans ce dossier. Toutes les options sont sur la table. La deuxième partie de la saison et le parcours en Ligue des champions pourraient le pousser à trancher. Mais c'est bien le PSG qui se trouve dans la situation la plus inconfortable. Car perdre Mbappé gratuitement à l'issue de son contrat ferait tâche. Surtout s'il venait à rejoindre le Real Madrid. Alors le Qatar pourrait-il prendre la décision, assez insensé, de le vendre cet hiver ?



