Il annonce un «gros fiasco» pour le mercato de l’OM

Les langues se délient après le début de saison moyen réalisé par l'OM. Certains n'hésitent pas à parler de mercato raté comme Stéphane Guy ou encore Daniel Riolo. Selon eux, certaines recrues comme Pierre-Emerick Aubameyang sont loin d'être au niveau. Et cela a évidemment un impact sur la performance et l'efficacité de l'équipe.

Sur le papier, le recrutement était prometteur. L'OM avait recruté des jeunes prometteurs comme Iliman N'Diaye, mais aussi des joueurs confirmés comme Pierre-Emerick Aubameyang, censé assurer la succession d'Alexis Sanchez. Mais après dix matches, force est de constater que l'OM affiche de graves lacunes aussi bien tactiques que techniques. Pour Stéphane Guy, le constat d'échec est évident.





« Dire que le mercato de l’OM est raté, ce n’est pas être d’une grande originalité »

« Dire que le mercato de l’OM est raté, ce n’est pas être d’une grande originalité. L’année dernière, on n’était pas non plus subjugué, notamment sur le plan offensif. Si Sanchez ferait tâche ? Pas du tout, ils n’auraient pas du recruter Aubameyang. Il a signé trois ans. C’est là où il y a un gros fiasco. Longoria a été inspiré les trois premières années, mais il ne peut pas l’être à chaque fois. Il s’est loupé sur Aubameyang, sur Sarr, N’Diaye aussi. Correa est fantomatique. Avec ce budget là, tu dois être capable de rassembler des joueurs beaucoup plus fiables. Se louper sur quatre joueurs, c’est lourd » a confié le journaliste sur RMC . Daniel Riolo est du même avis.

Riolo reconnait les limites de l'OM