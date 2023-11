PSG : Nouveau coup de théâtre pour Mbappé !

Jean de Teyssière

Le feuilleton entre Kylian Mbappé et le Real Madrid a repris ce mercredi. Tandis que la presse espagnole affirmait en fin d'après-midi que le Real Madrid fermait la porte définitivement à Kylian Mbappé, c'est un son de cloche totalement différent qui vient des médias français. En effet, le Real Madrid serait toujours intéressé par la signature de Mbappé et aurait volontairement fait fuiter l'information contraire...

Le jeu de poker menteur se poursuit entre Kylian Mbappé, le PSG et le Real Madrid. Alors qu'en 2022, la signature de l'attaquant français semblait proche du club madrilène, il avait finalement signé pour deux ans, plus une année en option. C'est justement cette année optionnelle qui a causé tant de rumeurs l'été dernier. Kylian Mbappé avait annoncé au PSG qu'il ne souhaitait pas activer cette option et qu'il partirait donc libre l'été prochain.

Le Real Madrid ne veut plus de Mbappé ?

Ce mercredi, le média espagnol La Cadena Ser affirmait que le Real Madrid avait mis fin à toute volonté de recruter Kylian Mbappé. Même si le numéro 7 du PSG était libre l'été prochain, le club madrilène ne ferait rien pour le recruter pour trois raisons. D'une part, son salaire et les bonus seraient trop élevés, son âge, 26 ans, serait trop vieux et loin de la politique de transfert de jeunes joueurs au sein du club madrilène et enfin sa fausse arrivée en 2022, qui aurait refroidi un bon nombre de membres du club.

Le PSG s’enflamme pour sa recrue, Riolo s’agace https://t.co/7Shxfqt5hb pic.twitter.com/gKt2uEImRy — le10sport (@le10sport) November 4, 2023

Le Real Madrid toujours intéressé par Mbappé !