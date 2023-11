Fiasco au PSG, Mbappé va claquer la porte ?

Pierrick Levallet

L'avenir de Kylian Mbappé n'est pas encore défini et fait couler beaucoup d'encre. En fin de contrat avec le PSG, la star de 24 ans n'a toujours pris aucune décision pour le moment. Toutefois, une élimination dès les phases de poule de la Ligue des champions pourrait bien sceller pour de bon le futur du capitaine de l'équipe de France.

Ce mardi, le PSG s’est incliné sur la pelouse de l’AC Milan. Et cette défaite a totalement relancé le groupe F de la Ligue des champions. Le club de la capitale n’est pas encore assuré d’accéder à la suite de la compétition, alors qu’il ne reste que deux rencontres. Et si le PSG venait à se faire éliminer de la Ligue des champions dès les phases de poule, Kylian Mbappé pourrait bien prendre une décision radicale pour son avenir.

«Il y a de très fortes chances qu'il signe au Real en 2024»

« Les conséquences si le PSG ne sort pas de sa phase de groupe en Ligue des champions ? La première conséquence qui me vient à l'esprit, c'est que Mbappé n'aurait plus aucune raison de rester à Paris tant cela montrerait le fossé qui sépare le PSG du top niveau. Une élimination en poule sonnerait comme la fin de l'histoire de Mbappé au PSG. Tout le monde le sait, il y a de très fortes chances qu'il signe au Real en 2024. Mais sa décision n'est pas encore prise » a ainsi indiqué Laurent Perrin dans sa session question-réponse pour Le Parisien .

«Son obsession est de gagner la Ligue des champions et le Ballon d'or»