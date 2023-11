Un gros départ provoqué par Mbappé ?

Thomas Bourseau

Luis Campos prêt à prendre la porte à cause de sa gestion du dossier Kylian Mbappé ? C’est une rumeur qui a mis le feu à l’actualité mercato du PSG pendant plusieurs semaines. Cependant, le conseiller football du Paris Saint-Germain n’aurait plus rien à craindre.

Pendant quelque temps lors de la dernière intersaison, dans la foulée du licenciement de Christophe Galtier, il a été question d’un éventuel départ de Luis Campos, à l’origine de la nomination de Galtier au poste d’entraîneur une année plus tôt. En effet, le travail effectué par le conseiller football sur le mercato ne semblait pas donner entière satisfaction au sein de l’organigramme du PSG et notamment en raison du feuilleton Mbappé.

«Tous les doutes se sont estompés»

Cependant, la refonte d’effectif pendant le mercato aurait inversé la tendance selon Laurent Perrin. « Il y a eu de nombreux doutes cet été, notamment à cause du dossier Mbappé et de sa non prolongation qui avait été très mal gérée. Mais tous les doutes se sont estompés. Campos a très bien travaillé sur le mercato avec Nasser Al-Khelaïfi ».

«Son départ n'est pas à l'ordre du jour»