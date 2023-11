PSG : Le clan Mbappé discute avec Riolo, les confidences surréalistes

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Poussé vers la sortie par le PSG lors du dernier mercato, Kylian Mbappé a encore connu un été agité, placé dans le "loft" des indésirables le temps de quelques semaines. L’international français a tout de même pu compter sur quelques soutiens, dont le journaliste Daniel Riolo, qui ironise aujourd'hui sur ses liens supposés avec la famille Mbappé, tout en reconnaissant des contacts…

En guerre avec le PSG lors du dernier mercato estival après sa décision de ne pas prolonger son bail s’achevant à l’issue de la saison, Kylian Mbappé a notamment pu compter sur le soutien de Daniel Riolo, pointant du doigt la responsabilité du club dans ce dossier. Durant l’été, le journaliste de RMC avait alors affiché en public la position du clan Mbappé, s’attirant les remarques des supporters concernant une éventuelle proximité avec la famille de l’international français. De quoi l’amuser.

« Ils m’ont filé entre 250 et 300.000€ », ironise Riolo

« Grâce à tout l’argent qu’ils m’ont donné, j’ai pu m’acheter deux appartements donc ça change ma vie forcément , ironise Daniel Riolo au moment de revenir sur le dossier Mbappé sur le plateau de Chez Jordan de Luxe diffusé sur C8 . Tout l’été, je l’ai défendu dans l’affaire du contrat qui l’opposait au PSG, donc sur X, les gens fantasmaient sur l’idée que sa maman me payait et que j’étais le porte-parole de la famille, donc c’était drôle. Il faut qu’ils sachent ce soir qu’ils avaient raison, ils m’ont filé entre 250 et 300.000€. Oui, je rigole, mais c’est pas grave. Les gens croient ce qu’ils veulent, s’ils sont cons pour croire ça... »

En plein cauchemar, Mbappé veut protéger une star du PSG https://t.co/hhH755vs8o pic.twitter.com/1ggDDvbx0l — le10sport (@le10sport) November 8, 2023

« On est clean de A à Z »

« Que des gens puissent imaginer que des journalistes soient aussi facilement corruptibles, oui ça m’a énervé , déplore plus sérieusement l’éditorialiste de l’ After Foot . Surtout moi, ça fait 18 ans qu’on fait l’émission, on est clean de A à Z. Il y a beaucoup de gens qui ont essayé de nous trouver des poux dans les cheveux, trouver des merdes et fouiller sur nous. Ils trouvent jamais. »

« La mère de Kylian Mbappé ? On s’est eu pendant l’été trois ou quatre fois au téléphone »