PSG : Luis Enrique prépare un gros changement dans son équipe ?

Thomas Bourseau

Presnel Kimpembe pourrait effectuer son grand retour avant la fin de l’année civile. C’est du moins son souhait selon Laurent Perrin. Le journaliste du Parisien a d’ailleurs confié que son leadership aurait des chances de lui valoir un retour express dans le onze de départ du PSG.

Le PSG s’est une nouvelle fois incliné à l’extérieur en Ligue des champions cette saison. Comme à Newcastle (4-1), les hommes de Luis Enrique ont été battus par le Milan AC mardi soir (2-1). Malgré son but, Milan Skriniar n’a pas fait l’unanimité sur cette rencontre et la fébrilité de Marquinhos est une nouvelle fois soulignée.

«Presnel Kimpembe espère rejouer avant la fin de l'année»

Après sa rupture du tendon d’Achille en février dernier, Presnel Kimpembe aurait fixé sa date de retour à la compétition. « Aux dernières nouvelles, Presnel Kimpembe espère rejouer avant la fin de l'année. Victime d'une rupture du tendon d'Achille en février dernier, il prend son temps pour éviter toute rechute ».

«Quand on voit les prestations de Marquinhos et Skriniar à Milan, on se dit que personne n'est incontournable»