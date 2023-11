PSG : En direct, il dévoile l’erreur de Luis Enrique

Thomas Bourseau

Luis Enrique a reconduit l’équipe sortie victorieuse du Milan AC fin octobre (3-0). Mais mardi soir, le PSG s’est incliné sur la pelouse de San Siro (2-1). Pour Jérôme Rothen, l’élément qui aurait pu et dû tout changer n’était autre que Kang-In Lee. L’ancien joueur du Paris Saint-Germain a remis le choix d’Enrique en question.

Luis Enrique a fait un choix. Alors que Kang-In Lee restait sur de belles prestations, l’entraîneur du PSG a refusé de lui offrir sa première titularisation en Ligue des champions. En effet, Enrique a privilégié l’option Vitinha, qui avait fait ses preuves lors des deux victoires parisiennes dans cette phase de poules de C1 face au Milan AC et le Borussia Dortmund.

Pour Rothen, Lee doit jouer à la place de Vitinha pour ce type de matchs

Battu par le Milan AC mardi à San Siro, le PSG aurait dû débuter le match avec Kang-In Lee selon Jérôme Rothen. « Lee est plus costaud sur ses jambes que Vitinha. Quand il y a beaucoup de duels, ça a été le cas contre Milan et ça le sera contre Dortmund parce que les matchs à l’extérieur sont comme ça, il faut être solide dans le combat. Il faut garder le ballon et ne pas se faire bouger ».

«Lee l’a encore une fois montré, il est bien sur ses appuis»