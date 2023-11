Catastrophe pour le PSG, le vestiaire dévoile les raisons

Benjamin Labrousse

Ce mardi soir, le PSG a chuté face à l’AC Milan (2-1) à San Siro. Après avoir rapidement ouvert le score, les Parisiens n’ont pas su contenir les assauts milanais, et concèdent donc une deuxième défaite à l’extérieur en C1. Après la rencontre, Marquinhos et Vitinha ont tenté d’expliquer les origines de cette déroute.

Pour le moment, le PSG n’y arrive pas. Après quatre matchs disputés en Ligue des Champions, le club de la capitale affiche un bilan mitigé de deux victoires et deux défaites, toutes deux concédées en déplacement. Après la gifle reçue à Newcastle (4-1) le 4 octobre dernier, Paris a chuté ce mardi soir sur la pelouse de l’AC Milan (2-1). Désormais deuxième du groupe F avec six points, le PSG doit absolument rebondir car derrière, l’AC Milan n’est qu’à un point des Parisiens, alors que les Magpies sont derniers du groupe avec quatre points au compteur. Face aux Rossoneri , les hommes de Luis Enrique n’ont jamais trouvé des solutions en deuxième période. Au micro de Canal + , Vitinha et Marquinhos se sont exprimés sur cette nouvelle défaite.

« On est entré dans le jeu de Milan et pas dans le nôtre »

« On savait que c’était un match difficile » , déclare le milieu portugais. « On a passé un match difficile, avec les supporters etc. Mais ce n’est pas une excuse. On est entré dans le jeu de Milan et pas dans le nôtre. Ça ne nous a pas permis d’avoir le contrôle du match. On voulait contrôler le match en 2e mi-temps et le but change tout. C’est difficile de trouver les espaces, d’avoir la patience pour inscrire un deuxième but. C’est difficile de parler à chaud mais… c’est triste » , conclut Vitinha.

« On n’a pas trouvé les espaces »