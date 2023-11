Deschamps jette un froid pour le grand projet de Mbappé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été prochain s'annonce très chargé pour l'équipe de France qui tentera de remporter l'Euro, avant que Thierry Henry ne tente de guider son équipe vers la médaille d'or aux JO de Paris. Une compétition à laquelle plusieurs internationaux voudront participer à l'image de Kylian Mbappé. Et s'il ne ferme pas la porte, Didier Deschamps reconnaît que ce sera difficile.

Afin d'éviter le fiasco des JO de Tokyo, la FFF a décidé de nommer Thierry Henry dont l'objectif sera de décrocher la médaille d'or l'été prochain à Paris. Une compétition que Kylian Mbappé rêve de jouer, mais le calendrier s'annonce délicat. Et pour cause, l'Euro se dispute quelques jours avant. Didier Deschamps reconnaît donc que l'enchaînement des deux compétitions sera délicat.

«Enchaîner l’Euro et les JO, ce n’est pas impossible mais difficile»

« C’est Thierry Henry qui fera sa sélection pendant qu’on sera à l’Euro. Enchaîner l’Euro et les JO, ce n’est pas impossible mais difficile. Il peut y avoir un décalage entre ce que Thierry et les joueurs voudront et ce que les présidents de club décideront », assure le sélectionneur des Bleus dans une interview accordée à Nice-Matin .

Mbappé et Zaïre-Emery concernés ?

En plus de Kylian Mbappé, un autre joueur du PSG pourrait être concerné à savoir Warren Zaïre-Emery. Le capitaine de l'équipe de France Espoirs devrait effectivement être convoqué par Didier Deschamps jeudi, ce qui laisse penser qu'il est un prétendant à une place à l'Euro. Par conséquent, sa sélection pour les JO devient pour lui aussi compliquée.