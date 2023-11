PSG : «Des adolescents», un trio se fait dézinguer

Benjamin Labrousse

Ce mardi soir, le PSG a sombré face à l’AC Milan (2-1), et se retrouve deuxième du groupe F de la Ligue des Champions. Intéressant jusque-là, l’entrejeu parisien composé du trio Vitinha-Manuel Ugarte-Warren Zaïre-Emery a semblé dépassé face aux Rossoneri. De son côté, Vikash Dhorasoo n’a pas du tout apprécié la prestation des milieux de terrains parisiens.

Bis repetita pour le PSG. Alors que le 4 octobre dernier, le club de la capitale avait reçu une gifle face à Newcastle (4-1), Paris a concédé une nouvelle défaite à l’extérieur ce mardi soir face à l’AC Milan (2-1). Comme face aux Magpies , l’entrejeu du PSG a été mis à mal.

« En face le milieu milanais envoyait vraiment »

Ancien joueur du PSG (2005-2006), Vikash Dhorasoo a été surpris de la mauvaise prestation des milieux parisiens : « J'étais étonné de voir Vitinha, (Manuel) Ugarte et (Warren) Zaïre-Emery aussi entamé physiquement. Ils ont eu beaucoup de mal. En face, le milieu milanais envoyait vraiment, ils ont fait un vrai match... (Ruben) Loftus-Cheek, comme (Rafael) Leao, tu avais l'impression qu'il avait des adolescents en face quand il accélérait » , déclare ce dernier à l’Équipe .

« C'est un vrai problème »