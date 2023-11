Giroud au PSG, Riolo imagine l’improbable !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur d'une performance XXL mardi soir en Ligue des Champions face au PSG, Olivier Giroud a une nouvelle fois été décisif avec le Milan AC. Et Daniel Riolo estime d'ailleurs que le club parisien aurait remporté ce match s'il avait disposé du buteur de l'équipe de France dans ses rangs...

Du haut de ses 37 ans, Olivier Giroud continue de performer au plus haut niveau, que ce soit en équipe de France ou avec son club du Milan AC. Opposé au PSG mardi soir en Ligue des Champions, l'ancien buteur d'Arsenal a rendu une très belle copie en inscrivant notamment le but qui a offert la victoire à son équipe (2-1). Et forcément, sa prestation a été comparée avec celle de son équivalent parisien, Randal Kolo Muani, qui est aussi son principal concurrent en sélection nationale.

«Ça fait mal» Le PSG se rate, Mbappé annonce la couleur https://t.co/oFM4wGorXm pic.twitter.com/tVUoiOyBCx — le10sport (@le10sport) November 8, 2023

« Si tu mets Giroud au PSG... »

Au micro de l'After Foot sur RMC Sport , Daniel Riolo a mis l'accent sur la très bonne prestation d'Olivier Giroud, et il estime que le buteur du Milan AC aurait fait beaucoup de bien au PSG dans le jeu : « Giroud aujourd’hui, il est meilleur que Kolo Muani. Dans le rôle de 9, tu le mettais au PSG, le match, tu le gagnes avec lui », indique le chroniqueur.

« Kolo Muani ne sait pas faire ça »