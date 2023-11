Un phénomène flambe au PSG, il calme tout le monde

Pierrick Levallet

Du haut de ses 17 ans, Warren Zaïre-Emery ne cesse d'impressionner avec le PSG depuis le début de saison. Le crack parisien devrait d'ailleurs être récompensé par une sélection en équipe de France très prochainement. Mais alors que les choses semblent s'emballer pour le phénomène du PSG, certains veulent éviter qu'il ne se brûle les ailes.

Depuis le début de saison, Warren Zaïre-Emery ne cesse de se faire remarquer au PSG. Du haut de ses 17 ans, le milieu de terrain parisien impressionne dans le onze de Luis Enrique. Toutefois, le crack qui devrait être appelé par Didier Deschamps pour le prochain rassemblement de l’équipe de France n’a pas su faire la différence contre l’AC Milan ce mardi (2-1). De ce fait, certains craignent que les choses n’aillent un peu trop vite pour Warren Zaïre-Emery.

«Est-ce que tout ne va pas trop vite pour lui ?»

« Dangereux de donner les clés du milieu de terrain à Zaïre-Emery à seulement 17 ans ? C'est une question qu'on se pose souvent effectivement. N'aurait-il pas besoin de s'appuyer sur un milieu aguerri pour s'épanouir ? Un peu comme Verratti avec Thiago Motta. Est-ce que tout ne va pas trop vite pour lui alors que Deschamps va l'appeler en équipe de France ? » s’est d’abord interrogé Laurent Perrin dans sa session question-réponse pour Le Parisien .

«Dans la difficulté, on s'est tous rendu compte qu'il n'avait que 17 ans»