PSG : Deschamps lâche un message fort à Zaïre-Emery avant sa grande annonce

C'est ce jeudi que Didier Deschamps dévoilera sa dernière liste de l'année pour les deux rencontres sans enjeux contre Gibraltar et la Grèce. Une liste sur laquelle devrait figurer le jeune milieu de terrain du PSG Warren Zaïre-Emery. Le sélectionneur de l'équipe de France a d'ailleurs évoqué cette possibilité.

Le dernier rassemblement de l'année pour l'équipe de France se fera sans pression. En effet, déjà qualifiés pour l'Euro 2024, les Bleus affrontent Gibraltar et la Grèce l'esprit tranquille. Mais ce sera peut-être l'occasion pour Warren Zaïre-Emery de faire ses grands débuts avec la sélection. Auteur d'un excellent début de saison avec le PSG, le capitaine des Espoirs devrait donc être convoqué par Didier Deschamps qui évoque d'ailleurs la façon dont il intègre les jeunes à son groupe.

«J'ai toujours fait en sorte d'anticiper»

« J'ai toujours fait en sorte d'anticiper. L'exigence du haut niveau, c'est avoir besoin de repères, de leaders, de vécu. On ne peut pas faire de changement brusque. Comme lorsqu’il a fallu remplacer deux monstres comme Kanté et Pogba avec le vécu qu'ils avaient. On ne peut pas se projeter trop loin durant une compétition, sinon la sentence tombe. On veut les voir pour évaluer ce qu'ils peuvent faire avec nous par rapport à ce qu’ils font en club, sur le terrain, comme dans la vie de groupe. Ça peut être des jeunes, des moins jeunes aussi, comme Clauss, un trentenaire revenu récemment », assure le sélectionneur dans une interview accordée à Nice-Matin avant d'être relancé sur Warren Zaïre-Emery.

«La nouvelle génération a une grosse qualité qui est d’être déjà dans de très grands clubs»