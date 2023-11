Le PSG a manqué le transfert d'une star du Real Madrid

Jean de Teyssière

Lorsque le Qatar est arrivé à Paris en 2012, le chantier de la construction de l'équipe était au cœur de la stratégie. Ainsi, Javier Pastore et Salvatore Sirigu sont arrivés parmi les premiers, avant d'être rejoints un an plus tard par Zlatan Ibrahimovic et Marco Verratti, pour ne citer qu'eux. Le PSG était même en discussions avancées avec le clan de Mesut Ozil pour le faire venir en 2013, mais il a finalement choisi d'aller à Arsenal...

Le PSG n'est vraiment pas passé loin de signer l'un des plus grands talents du football du moment en 2013. Malheureusement pour le club de la capitale, un autre choix de carrière a été fait par cette ancienne star du Real Madrid : Mesut Ozil. Un choix qui s'explique par la grande contribution d'Arsène Wenger pour sa venue à Londres.

Arsenal ou le PSG : le choix d'Ozil après le Real Madrid

Dans un entretien accordé à BILD , le père de Mesut Ozil, Mustafa, explique que deux choix s'offraient à eux lorsqu'il était acté que l'international allemand quitterait le Real Madrid durant l'été 2013 : « Quand il a été clair que Mesut quitterait le Real Madrid, il n'y avait que deux clubs avec lesquels nous avons entamé des négociations concrètes : Arsenal et le Paris Saint-Germain. La carrière de Mesut s'est très bien déroulée jusqu'en 2018, date de la fin de son contrat avec Arsenal. Il a rejoint l'Angleterre en 2013 en tant que footballeur allemand le plus cher de l'histoire à l'époque. »

«Arsène Wenger avait reconstruit l'équipe spécialement pour Mesut»