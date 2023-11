Bourreau du PSG, il raconte tout

Thomas Bourseau

Le PSG avait l’occasion de faire plus qu’un grand pas vers la qualification en Ligue des champions mardi soir grâce à une victoire sur la pelouse du Milan AC. Néanmoins, le Paris Saint-Germain s’est incliné sur le score de 2 buts à 1. Après la défaite milanaise au match aller (3-0), Yunus Musah a expliqué la rédemption du Milan AC.

Au Parc des princes, le Milan AC a sombré après l’ouverture du score de Kylian Mbappé à l’heure de jeu. Au final, le club rossonero avait encaissé trois buts sans en mettre un seul face au PSG. Mardi soir, à San Siro, les hommes de Stefano Pioli ont une nouvelle fois vu leurs adversaires être à l’initiative de l’ouverture du score.

«Nous avons senti que nous n'allions pas nous laisser abattre à nouveau»

Cependant, la physionomie du match a été tout autre. Et Yunus Musah, milieu de terrain du Milan AC, a expliqué le changement d’état d’esprit milanais. « J'ai l'impression qu'aujourd'hui, nous avons à nouveau eu un bon début de match. Aujourd'hui, nous avons à nouveau pris un excellent départ. Après avoir encaissé un but, nous avons senti que nous n'allions pas nous laisser abattre à nouveau. Nous avons gardé la même conviction, la même structure et la même énergie. Nous avons continué à aller de l'avant ».

«A Paris, nous les avons laissés marquer en n'étant pas attentifs sur les corners»