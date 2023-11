Une star du PSG vit un cauchemar, Luis Enrique est sous le charme !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Comme attendu, Gianluigi Donnaruma a reçu un accueil hostile de la part des supporters de l’AC Milan, souhaitant lui faire payer son départ libre vers le PSG à l’été 2021. Sifflets, insultes, et lancer de faux billets à son effigie, le portier de 24 ans se souviendra de son retour à San Siro, ce qui n’a pas vraiment étonné Luis Enrique.

Les supporters de l’AC Milan ne sont pas près de pardonner Gianluigi Donnarumma pour son départ en 2021. Ce mardi, le portier italien a bien connu l’enfer sur la pelouse de San Siro lors de la défaite du PSG (1-2) en étant accueilli par des sifflets et un lancer de faux billets à son effigie, référence à son surnom "Dollar-umma".

« Il aurait dû prolonger »

« Il a dit des choses jusqu’à quelques semaines avant son départ et en a fait d’autres , lui reprochait dans L’Equipe Marco « Pacio » Pacini, porte-parole de la Curva Sud, groupe d’ultras mythique de l’AC Milan. Il aurait dû prolonger et partir en transfert payant, comme Sandro Tonali, un autre joueur qui nous a déclaré sa flamme. On avait parlé avec Donnarmma, il sait ce qu’on s’est dit et il sait qu’il a terriblement tort ». De son côté, Luis Enrique n’a pas été étonné de cette réception et salue même l'ambiance à San Siro.

« L’ambiance était très belle »