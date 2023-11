Avant le départ de Mbappé au Real Madrid, il dévoile un problème

Thomas Bourseau

Le contrat de Kylian Mbappé au PSG arrivera à expiration à l’issue de la saison et le mystère plane toujours au sujet d’une éventuelle prolongation. Et alors qu’il est annoncé du côté du Real Madrid, le journaliste Laurent Perrin a soulevé un petit problème croissant chez Mbappé ces derniers temps.

Kylian Mbappé a pris le soin de ne pas activer la clause convenue dans le contrat qu’il a signé au printemps 2022. De ce fait, le meilleur buteur de l’histoire du PSG se retrouvera agent libre à la prochain intersaison si sa situation contractuelle restait inchangée d’ici là. Le10sport.com vous a confié le 2 octobre dernier qu’une décision finale ne devrait pas être prise de sitôt de la part du clan Mbappé.

Le Real Madrid calme le jeu pour Kylian Mbappé

Néanmoins, et bien que le Real Madrid ait publié un communiqué dans lequel le club merengue dément toute discussion avec Kylian Mbappé et son entourage, le départ du capitaine de l’équipe de France à Madrid semble se confirmer les journées passant.

«La tête au Real Madrid ? Quand ça ne tourne pas comme il veut, il s'énerve vite et sort du match»