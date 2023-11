McCourt lâche 500M€, la mèche est vendue pour la vente de l’OM ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ils sont nombreux à réclamer ou espérer le départ de Frank McCourt dans les prochains mois, notamment afin que l'OM puisse enfin passer un cap et concurrencer le PSG en championnat. Mais pour Jérôme Rothen, le propriétaire américain est toujours aussi impliqué au sein du club marseillais et il y a peu de chances qu'il se sépare de lui dans un avenir proche.

En l'espace de sept ans, Frank McCourt a dépensé près de 500M€ à l'OM. Mais malgré cette somme, les supporters espèrent un départ du propriétaire américain, aux abonnés absents ces dernières semaines. Surtout que les rumeurs sur une arrivée d'investisseurs saoudiens à l'OM pullulent sur les réseaux sociaux. Mais Jérôme Rothen se méfie grandement des bruits autour de l'avenir de McCourt.

McCourt toujours aussi impliqué

« Je ne comprends pas cette dérive actuelle sur la vente du club. Il y en a qui ont sorti l’info du siècle soi-disant il y a quelques années maintenant. On est en 2023, on en est toujours au même stade. Ça peut ne pas satisfaire tout le monde, mais il y a un actionnaire qui injecte de l’argent, pour avoir les joueurs qu’il y a actuellement et les récentes recrues. Alors je veux bien que Pablo Longoria soit un magicien avec des moyens limités, mais il y a un propriétaire qui veut redresser la barre au niveau économique et ce sera le cas au mois de juin. Et pour autant, quand il faut mettre la main à la poche, il le fait » a confié l'ancien joueur du PSG sur RMC.

« Personne ne veut acheter l’OM »