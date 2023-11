OM : McCourt lâche 500M€, c’est la stupeur à Marseille

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quasiment trois ans, les rumeurs entourant la vente de l'OM sont incessantes et semblent même s'accélérer depuis quelques jours. En effet, l'Arabie Saoudite se rapprocherait de Marseille, et la mise en retrait de Frank McCourt confirme la tendance. Malgré tout, le Bostonien continue d'investir et fait gonfler la note totale qui dépasse les 500M€. Difficile d'y voir clair.

Ces derniers jours, les rumeurs entourant la vente de l'OM se sont accélérées. A tel point que l'arrivée de l'Arabie Saoudite avec un projet colossal et susceptible de relancer le club pourrait rapidement voir le jour. Et ce n'est pas le comportement de Frank McCourt qui va calmer ces rumeurs.

Gattuso débarque, l'OM justifie son choix https://t.co/ylqmaMgH3U pic.twitter.com/n4jKqaQPfy — le10sport (@le10sport) November 15, 2023

McCourt en retrait...

Et pour cause, comme le souligne L'EQUIPE , le Bostonien est de moins en moins présent au quotidien auprès de l'OM. Il n'est apparu qu'une seule fois au Vélodrome cette saison, contre Reims le 12 août, et surtout, il a également pris ses distances avec les instances du foot français au sein desquelles il était pourtant très investi jusqu'en 2022 et la signature du deal avec CVC.

... mais il continue à investir à l'OM