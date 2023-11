Vente OM : L’Arabie Saoudite débarque à Marseille

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cette fois-ci, cela semble se concrétiser. Les rumeurs entourant la vente de l'OM se sont en effet accélérées et deviennent sérieuses alors que dans le même temps, Frank McCourt semble prendre de plus en plus de distance avec ses obligations quotidiennes au sein du club. D'ailleurs, une rencontre au printemps dernier pourrait bien confirmer que la vente est concrète.

Depuis quelques jours, tout semble s'accélérer pour la vente de l'OM. Bien que les rumeurs durent depuis près de trois ans, elles se sont intensifiées récemment et l'arrivée de l'Arabie Saoudite à Marseille n'a jamais semblé aussi proche.

Une rencontre entre Fournier et des proches de McCourt ?

D'ailleurs, une réunion au printemps n'est pas passée inaperçue. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, une délégation saoudienne était à Marseille au mois de juin afin de rencontrer l'entourage de Frank McCourt dans le but de prendre la température pour racheter l'OM. Le Bostonien était même à l'écoute. Une information confirmée par L'EQUIPE qui révèle que Julien Fournier, ancien directeur général de l'OGC Nice, faisait partie des émissaires saoudiens. Du côté du clan McCourt, Alexis Steinman, blogueuse, autrice et photographe américaine, était présente à ce rendez-vous.

La vente de l'OM est jugée inéluctable en interne