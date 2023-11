Vente OM : L’Arabie Saoudite a déjà vendu la mèche

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Depuis plusieurs années, Thibaud Vézirian évoque une vente prochaine de l'OM, sans que cela ne bouge concrètement en interne. Et cela commence à agacer certains de ses confrères, notamment Romain Haering, qui lui reproche de diviser les supporters. La réponse du journaliste ne s'est pas fait attendre. Selon lui, l'OM a de grandes chances de passer sous pavillon saoudien.

Cela fait plus de trois ans que les rumeurs sur une possible vente de l'OM circulent sur les réseaux, sans que rien ne bouge. Malgré les bruits de couloir, Frank McCourt est toujours en place et a confirmé à La Provence qu'il avait bien l'intention de rester à sa place. Malgré cette annonce, Thibaud Vézirian a campé sur ses positions, évoquant un coup de bluff de l'Américain. Une nouvelle annonce, qui a fait réagir Romain Haering.

Il lâche l'OM et fixe une condition pour son avenir https://t.co/2bXT5GCLHo pic.twitter.com/l7o1BQChnq — le10sport (@le10sport) November 17, 2023

Romain Haering s'en prend à Vézirian

« Ça n’est pas fait et du coup il insiste. Le problème, c’est qu’il a divisé d’une façon incroyable les supporters avec ça. (…) C’est de la déstabilisation, et ça a fait du mal au club et aux supporters (…) Si un jour on est vendu à des multimilliardaires, ce sera bien, mais ce n’est pas le cas » a lâché le journaliste du Phocéen.

« Des proches du gouvernement saoudien ont dit qu’ils allaient racheter l’OM »