C'est confirmé, il quitte l'OM pour débarquer chez le grand rival ?

Jean de Teyssière

La fuite des talents continue de s'effectuer à l'OM. Après les départs de Marcelino et de Javier Ribalta, c'est désormais David Friio qui quitte l'OM. Le désormais ex-directeur sportif de l'OM devrait rejoindre l'OL, qui recompose intégralement son organigramme. Le nom de son remplaçant est déjà connu puisque Medhi Benatia devrait rapidement poser ses valises dans la cité phocéenne.

Dernier de Ligue 1, l'OL doit absolument rebondir et sa victoire avant la trêve à Rennes va en ce sens. John Textor, le propriétaire de l'OL, change tout dans l'organigramme de son club pour tenter de le rendre plus compétitif.

Friio quitte l'OM

C'est désormais officiel, David Friio quitte l'OM. Après Javier Ribalta le mois dernier, c'est un autre membre du sportif qui quitte le club olympien. L'OM a officialisé ce jeudi le départ de son directeur sportif, qui s'est libéré de son contrat pour pouvoir assumer d'autres fonctions ailleurs...

Il signe à l’OM mais voulait le PSG, «j’étais chaud » https://t.co/e6AQFihg5m pic.twitter.com/L1hwsv0JLw — le10sport (@le10sport) November 24, 2023

Friio à l’OL ?