Gattuso hallucine à l’OM

Hugo Chirossel

En déplacement sur la pelouse de Strasbourg samedi soir, l’OM a été auteur d’une nouvelle prestation décevante. Au-delà du match nul, c’est le visage affiché par les Olympiens, surtout en deuxième période, qui inquiète. Ce qui a énormément déçu Gennaro Gattuso. Ce dernier ne s’attendait pas à une telle performance après le travail effectué pendant la trêve.

De retour après deux semaines de trêve internationale, l’OM espérait enfin lancer sa saison, à l’occasion de son déplacement à Strasbourg samedi soir. Ce qui ne s’est finalement pas produit. Les Olympiens ont concédé leur cinquième match nul de la saison en championnat (1-1) et restent englués dans le ventre mou du classement. Actuellement douzième, l’OM est à 9 points du quatrième, le LOSC.

«Je suis très fâché de la seconde mi-temps, c'est un désastre»

Après cette nouvelle prestation décevante de l’OM, Gennaro Gattuso n’a pas manqué de faire savoir son mécontentement : « Je ne comprends pas comment on peut jouer ainsi. Je suis très fâché de la seconde mi-temps, c'est un désastre. Je prends mes responsabilités mais je ne comprends pas comment on a joué comme ça. Porter le maillot de cette équipe est une responsabilité très importante. J'aurais préféré perdre 4-0 et joue r », a notamment déclaré le technicien italien.

Gattuso ne comprend pas le visage affiché par l’OM