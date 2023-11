Gattuso enrage à l’OM, il jubile

Thibault Morlain

Ce samedi soir, l’OM se déplaçait sur la pelouse de Strasbourg. Au final, les deux équipes n’ont pu faire mieux qu’un match nul (1-1). Un résultat qui n’a clairement pas plu à Gennaro Gattuso, vivement remonté à la fin du match. En revanche, du côté de Patrick Vieira, entraîneur du RCSA, le sentiment était bien différent.

« Je ne comprends pas comment on peut jouer ainsi. Je suis très fâché de la seconde mi-temps, c'est un désastre ». Gennaro Gattuso n’avait clairement pas le sourire après la rencontre entre Strasbourg et l’OM ce samedi. Menés au score très rapidement, les Phocéens ont réussi à revenir grâce à un but de Jonathan Clauss, sans pour autant faire la différence par la suite. Un match nul (1-1) et la manière qui ne vont donc pas du tout à Gattuso…

« Je pense qu'on méritait mieux »

Au contraire de Gennaro Gattuso à l’OM, Patrick Vieira était lui satisfait de ce point du match nul pour Strasbourg, estimant même que ça aurait pu se solder par une victoire. Dans des propos rapportés par L’Equipe , l’entraîneur du RSCA a fait savoir après la rencontre : « Je pense qu'on méritait mieux. Par rapport à cette deuxième période, aux quinze premières minutes. Mais il y a quand même eu pas mal de déchets dans la prise de décision, la technique. Il y avait moyen de gagner ce match. Le staff et moi devons être plus exigeants avec les joueurs. Oui l'équipe progresse si on regarde par rapport aux trois derniers matches. On est plus cohérents ».

« L'état d'esprit m'a plu »