Gattuso craque en public, un joueur de l’OM lui répond !

Après le match nul à Strasbourg (1-1), Gennaro Gattuso n’a pas manqué de pousser un énorme coup de gueule contre la prestation de ses joueurs. L’entraîneur de l’OM parle de « désastre » après la rencontre, et Geoffrey Kondogbia va dans le sens de son coach en confirmant sa déception après la nouvelle contre-performance de l’OM.

« C’est un désastre ». Samedi soir après le nul concédé à Strasbourg (1-1), Gennaro Gattuso n’a pas épargné ses joueurs qui ont livré une prestation décevante et qui confirme les difficultés de l’OM depuis le début de saison. Après la rencontre, Geoffrey Kondogbia a été interrogé sur la sortie de son coach et semble être sur la même longueur d’onde.



Kondogbia répond à Gattuso

« Quand on ne gagne pas, c'est toujours difficile. On veut gagner. On veut avoir de bonnes sensations aujourd'hui ça n'a pas été le cas. Forcément que c'est un moment difficile en ce moment comme il peut en arriver souvent dans une saison. Maintenant c'est à nous de prendre conscience de la situation, de travailler car dans le football ça va vite dans les deux sens donc il va falloir travailler et revoir tout ça pour s'améliorer, il n'y a pas d'autre chemin », assure le milieu de terrain de l’OM en zone mixte avant de poursuivre.

«Quand on ne gagne pas, c'est sûr qu'on n'est pas heureux»