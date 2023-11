L'OM répond au coup de gueule de Gattuso

Arnaud De Kanel

En mauvaise posture avant d'affronter Strasbourg, l'OM s'est encore un peu plus enfoncé en concédant le match nul. L'heure est grave désormais puisque trois petits points séparent les Phocéens du barragiste désormais. Le vestiaire olympien n'est pas au mieux moralement, à l'image de Geoffrey Kondogbia qui a semblé très touché, à l'instar de Gennaro.

Toujours pas de victoire pour l'OM, plus que jamais en danger. Les hommes de Gennaro Gattuso ont enchainé un quatrième match sans succès en championnat samedi soir contre Strasbourg. L'entraîneur olympien était d'ailleurs remonté à l'issue de la rencontre. « Je ne comprends pas comment on peut jouer ainsi. Je suis très fâché de la seconde mi-temps, c'est un désastre », a notamment lâché Gattuso. Et l'Italien n'est d'ailleurs pas le seul à penser la même chose à l'OM...

«On a raté notre deuxième mi-temps»

Arrivé cet été en provenance de l'Atletico de Madrid, Geoffrey Kondogbia a également estimé que la seconde période avait plombé l'OM. « La tête des mauvaises soirées ? Quand on ne gagne pas, c'est sûr qu'on n'est pas heureux. Je pense qu'en première mi-temps, on a pris un but assez rapidement, on a bien réagi. A la mi-temps, on s'est dit qu'on devait rester sur cet esprit-là et essayer d'appuyer. Ça a été tout autre. Ça n'a pas été le cas. On a raté notre deuxième mi-temps. Ça nous a mis en difficulté. Malheureusement, on n'a pas pu prendre les trois points », a déclaré Geoffrey Kondogbia en zone mixte. L'inquiétude grandit.

