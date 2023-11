L’OM annonce la couleur pour son mercato

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce mardi, la DNCG a décidé de sanctionner l’Olympique de Marseille en encadrant sa masse salariale, annonce faite à quelques semaines de l’ouverture du mercato hivernal. Alors que Pablo Longoria prévoit de se montrer actif en janvier, cette décision peut-elle mettre à mal les plans du président phocéen ? La confiance règne en interne.

L’OM ne pourra donc pas agir librement sur le mercato. Ce mercredi, la DNCG a annoncé un « encadrement de la masse salariale au budget révisé présenté par le club », l’une des conséquences de l’absence de revenus liés à la Ligue des champions. Une décision à laquelle ne s’attendaient pas les supporters, tandis que la formation phocéenne a rapidement réagi en voulant se montrer rassurant.

L’annonce qui relance tout pour la vente de l’OM ! https://t.co/dy9BzxXC37 pic.twitter.com/hWN9e1UdFJ — le10sport (@le10sport) November 30, 2023

La DNCG sanctionne Marseille

« Auditionnée ce jour, la Direction de l’OM a présenté un budget respectueux des règles de gestion les plus strictes et qui s’inscrit dans la pérennisation financière du club prônée par le Président du Directoire, Pablo Longoria », a-t-on notamment pu lire dans un communiqué. Ce qui ne remet pas en cause les plans de l’Olympique de Marseille pour son recrutement.

L’OM va quand même procéder à des ajustements en hiver