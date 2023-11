Mbappé : Le PSG a un problème sans Messi et Neymar ?

Pierrick Levallet

Le PSG a fait un grand ménage dans son effectif cet été. Le club de la capitale s'est notamment séparé de plusieurs stars comme Lionel Messi et Neymar. Mais depuis le début de saison, Kylian Mbappé fait face à quelques difficultés sans l'Argentin et le Brésilien. Pour certains, la formation parisienne a fait une erreur en se séparant des deux joueurs.

Cet été, le PSG a pris une décision radicale pour son avenir. Le club de la capitale a décidé de mettre un terme au règne des stars pour miser sur une équipe plus concernée par le projet. Dans cette optique, les dirigeants parisiens n’ont conservé ni Lionel Messi, ni Neymar. L’Argentin a signé libre à l’Inter Miami et le Brésilien a été transféré à Al-Hilal en Arabie Saoudite.

Mbappé galère au PSG sans Messi et Neymar

Kylian Mbappé s’est donc retrouvé propulsé au centre du projet du PSG. Mais depuis le début de saison, la star de 24 ans a étrangement moins d’impact dans le jeu de son équipe. Pour Sabri Lamouchi, le PSG a certainement fait une erreur en séparant de Lionel Messi et Neymar.

«Il y avait trois fois plus de danger qu’aujourd’hui»