Le PSG va faire le ménage au mercato !

Le Paris Saint-Germain serait susceptible de poursuivre le remodelage de son effectif grandement entamé l’été dernier. Cet hiver, en plus d’un milieu de terrain attendu au PSG, le club parisien devrait montrer la porte à deux, voire trois joueurs aux caractéristiques différentes.

A l’occasion du dernier mercato estival, le PSG a lancé son nouveau projet sportif basé sur une idée plus collective comme Luis Campos l’a récemment confié au cours d’une conférence sur le mercato à La Sorbonne.

Le PSG a effectué un gros ménage estival

Beaucoup de joueurs ont débarqué au PSG, douze au total si l’on inclut le retour de Xavi Simons qui s’en est directement allé en prêt au RB Leipzig. Au rayon des départs, le Paris Saint-Germain s’est séparé de stars comme Neymar, Lionel Messi, Sergio Ramos ou encore Marco Verratti.

PSG : Luis Enrique déjà face à un nouveau casse-tête https://t.co/6H8oWUWqB3 pic.twitter.com/T4UmTKKf8B — le10sport (@le10sport) November 29, 2023

Soler, Ekitike et Kurzawa sur le départ ?