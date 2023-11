Deschamps a galéré après son transfert à l’OM

Thibault Morlain

Formé au FC Nantes, Didier Deschamps a ensuite rejoint l’OM. On se souvient notamment de cette image de lui en train de soulever la Ligue des Champions en 1993. C’est en 1989 que l’ex-milieu de terrain s’est engagé avec le club phocéen. Mais voilà que son transfert à Marseille en provenance des Canaris a été tout sauf simple comme l’a raconté Deschamps.

Avant d’être l’entraîneur et sélectionneur à la réussite qu’on connait aujourd’hui, Didier Deschamps a eu une carrière de joueur bien remplie. Formé au FC Nantes, il a ensuite porté le maillot de l’OM, Bordeaux, la Juventus, Chelsea ainsi que Valence, où il a terminé sa carrière. On se souviendra surtout de son passage à Marseille, où il a notamment remporté la Ligue des Champions. C’est entre 1989 et 1994 que Deschamps a évolué du côté de l’OM. Mais à son arrivée sur la Canebière, il était loin d’être le plus à l’aise…



Une intégration compliquée pour Deschamps

A l’occasion d’un entretien accordé à BeIN Sports , Didier Deschamps a expliqué à quel point ça a été difficile pour lui de s’intégrer à l’OM, comme ça a été le cas lorsqu’il a rejoint le centre de formation du FC Nantes. « Est-ce que je me suis intégré facilement à l’OM ? Ça a été compliqué. Déjà, de passer de ma campagne du Pays Basque à Nantes, la ville, ça a pas été évident. J’étais loin de ma famille. J’étais à 600 kilomètres, dans ma chambre, dans un centre de formation où vous êtes avec une vingtaine d’autres joueurs qui sont plus âgés que vous. J’avais même pas 15 ans », a d’abord confié le sélectionneur de l’équipe de France.

« Je n’étais pas préparé à ça »