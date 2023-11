Mercato : Comparé à Messi, le PSG a recruté un crack

Thibault Morlain

Parmi les recrues du PSG arrivées lors du dernier mercato estival, on retrouve notamment Kang-in Lee. Débarqué en provenance de Majorque contre environ 20M€, le Sud-Coréen prend de plus en plus d’importance au sein de l’effectif de Luis Enrique. Annoncé comme un grand talent en devenir, Kang-in Lee rappelle d’ailleurs à certain un ancien du PSG, Lionel Messi. Rien que ça.

Entre une blessure et les Jeux Asiatiques, Kang-in Lee n’a pas pu réaliser les meilleurs débuts au PSG suite à son transfert. Mais depuis qu’il est disponible à 100%, le Sud-Coréen montre de très belles choses. Avec son pied gauche, le joueur de 22 ans réalise des performances intéressantes avec le PSG de Luis Enrique. De quoi rappeler un certain Lionel Messi ?

Des similitudes avec Lionel Messi ?

Sur le plateau du Canal Champions Club , David Ginola a en tout cas fait le parallèle entre Kang-in Lee et Lionel Messi. L’ancien joueur du PSG a alors lâché : « En tant que joueur, quand on le regarde, quand on regarde des images de lui, même quand il jouait à Majorque, il y a un pied gauche qui ressemble quand même beaucoup au pied gauche de Messi. Je parle dans la façon de se mouvoir sur le terrain. La façon d’être toujours décalé. Quand il prend ses appuis avec son pied gauche, on retrouve des gestes, des mouvements que Messi faisait quand il sortait du Barça. On attend de le voir éclore et s’épanouir au PSG ».

