Mbappé : Le PSG connaît la condition pour sa prolongation !

Thomas Bourseau

Le PSG entre dans le moment de vérité pour la prolongation de contrat de Kylian Mbappé. Dos au mur pour une qualification pour les 1/8èmes de finale de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain pourrait rapidement être fixé sur la décision de son attaquant qui place en priorité la C1 pour son avenir. Un choix qu’il lierait au Ballon d’or.

Kylian Mbappé serait susceptible de vivre ses derniers moments en tant que joueur du PSG. Et pour cause, son contrat arrivera à expiration en juin prochain. Ayant refusé d’activer la clause incluse dans le bail en question afin de le prolonger d’une année, Mbappé avait envoyé un message clair à ses dirigeants en fin de saison dernière : il va dicter son propre avenir en fonction de son ressenti et des performances du PSG cette saison.

«Si le PSG peut le mener vers le sacre européen, il y a peut-être une petite chance qu'il reste»

Au cours d’une session de questions réponses effectuée avec les internautes du Parisien , Laurent Perrin a confirmé le fait que la Ligue des champions et les performances du PSG dans la compétition allaient régir sa décision finale au sujet de sa prolongation de contrat. « Oui, je le pense vraiment. Ce n'est pas une question d'argent mais une question de projet et de résultats. Mbappé va avoir 25 ans dans trois semaines. Il n'a plus de temps à perdre pour aller décrocher les deux trophées qui lui manquent : la Ligue des champions et le Ballon d'or. Si le PSG peut le mener vers le sacre européen, il y a peut-être une petite chance qu'il reste. Mais il sait, et il l'a déjà dit, que la Ligue 1 est un frein à ses rêves de Ballon d'or. Selon moi, si le PSG n'atteint pas cette année la finale de la Ligue des champions, il n'y a aucune raison qu'il reste. Et donc aucune raison qu'il prolonge avant le dénouement de la C1 ».

Une décision phare pour gagner la Ligue des champions et le Ballon d’or