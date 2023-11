PSG : Riolo dénonce un problème avec Mbappé !

Thomas Bourseau

Meilleur buteur de l’histoire du PSG et capitaine de l’équipe de France, Kylian Mbappé a pris une tout autre dimension en 2023. L’attaquant français a également pris du muscle, ce qui lui serait préjudiciable pour éliminer les adversaires d’après Daniel Riolo. Explications.

Kylian Mbappé a fait évoluer son jeu au fil des années et se trouve être plus complet en globalité que lors de ses débuts flamboyants à l’AS Monaco en 2016/2017. Moins frêle et semblant moins jouer sur l’élimination directe, Mbappé a étoffé le haut de son corps. Peut-être même un peu trop aux yeux de Daniel Riolo.

Une prise de masse problématique ?

« Mbappé je le trouve moyen. Je ne le trouve pas tranchant comme il a pu être. Je ne le vois pas déborder, en un contre un il passe de moins en moins. J’ai l’impression que son corps a un peu changé. Il s’est beaucoup étoffé du haut du corps, je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Le haut de son corps c’est comme s’il avait pris de la caisse au niveau des épaules et des pectoraux, j’ai l’impression que ça le ralentit ». a confié l’éditorialiste de RMC pendant l’émission de l’ After Foot de mardi soir pour PSG - Newcastle (1-1).

Riolo souligne deux contre-performances de Mbappé face à Milan et Newcastle