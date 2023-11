Messi écœure Mbappé, «ça fait très mal»

Jean de Teyssière

Il y a bientôt un an que l'équipe de France a perdu la finale de la Coupe du monde face à l'Argentine de Lionel Messi (3-3, 2-4 t.a.b.). Malgré un triplé de Kylian Mbappé, les Bleus ont perdu lors de la fatale séance de tirs au but. Un an plus tard, Didier Deschamps a évoqué cette terrible défaite, estimant qu'elle est digérée, même si elle a fait très mal.

Il suffisait de voir le regard vide de Kylian Mbappé, les minutes suivant le coup de sifflet final entre la France et l'Argentine lors de la finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar, pour comprendre ce qui venait de se passer. Au terme d'un match historique, le Bondynois a inscrit un triplé légendaire, quand Lionel Messi inscrivait un doublé. Mais les Bleus ne soulèveront pas le plus prestigieux des trophées pour la deuxième fois consécutives...

«Est-ce qu’elle me hante ? Non»

Au cours d'une interview accordée à BeIN Sports, le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps a été interrogé sur la défaite face à l'Argentine en finale de la Coupe du monde : « Est-ce qu’elle me hante ? Non. Ça fait mal. Mais ça passe, parce que je ne peux rien y faire. On peut retourner dans tous les sens, ça ne changera pas ce qui s’est passé et j’ai une capacité à basculer encore plus rapide que lorsque j’étais joueur. »

«Ça fait très mal parce que ça ne se joue pas à grand-chose»