OM : Gattuso fou de rage contre une recrue

L'OM est assuré de poursuivre l'aventure en Ligue Europa. Après la victoire des hommes de Gennaro Gattuso au Vélodrome face à l'Ajax Amsterdam (4-3), l'OM jouera pour la première place dans quinze jours face à Brighton. Un match plein de tension, illustré par l'énorme colère piquée par Gattuso contre Iliman Ndiaye avant son entrée en jeu.

Quelle tension lors du match entre l'OM et l'Ajax Amsterdam ! Au terme d'un match spectaculaire, Pierre-Emerick Aubameyang a réussi un triplé pour permettre à son équipe de venir à bout des Néerlandais dans les dernières minutes du match (4-3). L'OM est qualifié pour la suite de la Ligue Europa mais espère toujours pouvoir garder la première place du groupe face Brighton, dans 15 jours, histoire d'être directement qualifié pour les huitièmes de finale...

Ndiaye met du temps à se préparer à rentrer

On joue la 63ème minute de jeu d'OM-Ajax et le score est de 3-2 pour les Marseillais. Sur un ballon a priori anodin, Steven Berghuis réalise un tacle insensé sur Joaquin Correa. Le milieu de terrain prend un carton rouge tandis que le milieu argentin de l'OM ne peut plus continuer et doit sortir, touché au genou. Iliman Ndiaye est alors appelé pour rentrer à la place de son coéquipier, mais il met trop de temps à se préparer...

Gattuso pique une colère froide

La tension était telle dans cette rencontre que Gennaro Gattuso a lui aussi vu rouge lorsqu'il a vu que l'international sénégalais mettait du temps à se préparer à rentrer. Le technicien italien s'est alors jeté sur son joueur pour l'invectiver, sous les yeux médusés de Pancho Abardonado. Les deux hommes se sont expliqués quelques secondes, visage contre visage, avant que la tension ne retombe. Gennaro Gattuso a même glissé quelques conseils à son attaquant avant de rentrer. La victoire finale de l'OM (4-3) a du apaiser le cœur de Gattuso.