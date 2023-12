L’OM lâche un terrible constat face au PSG

Thibault Morlain

Avec un match de retard, l’OM est actuellement 12ème de Ligue 1. Un classement bien loin des attentes du début de saison. En effet, le club phocéen voulait jouer les premiers rôles en championnat, mais les performances ne sont pas au rendez-vous. D’ailleurs, à l’OM, on ne se ferait pas trop d’illusions face au PSG et aux autres clubs en haut du tableau.

Très actif durant le mercato estival, l’OM s’est renforcé en conséquence avec notamment les arrivées d’Aubameyang ou encore Kondogbia. Toutefois, depuis le début de la saison, le club phocéen déçoit dans ses performances en Ligue 1. L’OM est bien loin des meilleurs clubs du championnat et à Marseille, on serait d’ailleurs conscient de cela…

« On est lucide sur les forces de l’effectif »

Présent dans le podcast L’After Marseille de RMC , Florent Germain a rapporté quelques échos en provenance de l’OM. Il a alors lâché : « Je sais que chez certains membres su staff ou du vestiaire, on est lucide sur les forces de l’effectif. Que Paris est au-dessus ».

L’OM loin des meilleurs ?