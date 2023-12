Il annonce du lourd pour la nouvelle star de l'OM

Hugo Chirossel

Alors que l’OM s’est imposé face à l’Ajax Amsterdam jeudi soir en Ligue Europa (4-1), Pierre-Emerick Aubameyang a particulièrement brillé lors de cette rencontre. L’international gabonais a été auteur d’un triplé ainsi que d’un remarquable retourné acrobatique. Pour Jérôme Rothen, ce match pourrait servir de déclic à l’attaquant de 34 ans.

À l’image de l'OM, il y a un Pierre-Emerick Aubameyang en Ligue 1 et en Ligue Europa. Arrivé l’été dernier en provenance de Chelsea, l’international gabonais n’a trouvé le chemin des filets qu’à une seule reprise en championnat, mais en Coupe d’Europe, la donne est différente. Auteur d’un doublé en troisième tour préliminaire de Ligue des champions face au Panathinaïkos, Pierre-Emerick Aubameyang en a inscrit un autre lors du match aller de Ligue Europa contre l’Ajax Amsterdam.

«Un triplé qui lance mon aventure à l'OM ? J’espère»

Pierre-Emerick Aubameyang a récidivé jeudi soir à l’occasion du match retour de l’OM contre l’Ajax Amsterdam. L’attaquant de 34 ans a signé un triplé avec notamment un magnifique retourné acrobatique. « Un triplé qui lance mon aventure à l'OM? J’espère. Je ne peux qu’être content. Quand on marque, on est content en tant qu’attaquant », a confié Pierre-Emerick Aubameyang à l’issue de la rencontre au micro de RMC Sport . Selon Jérôme Rothen, cette performance pourrait servir de déclic à l’attaquant de l’OM.

«Je suis persuadé que c'est un poids en moins pour lui»