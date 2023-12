Aubameyang cartonne enfin à l’OM et fait une annonce !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur d'un remarquable triplé jeudi soir avec l'OM en Europa League contre l'Ajax Amsterdam, Pierre-Emerick Aubameyang a enfin affiché tout son talent, lui qui peine à se montrer à son avantage depuis son transfert l'été dernier. Et le buteur gabonais espère bien que ce match référence lancera définitivement son aventure marseillaise...

Il était attendu au tournant, comme à chacune de ses apparitions avec le maillot de l'OM, et Pierre-Emerick Aubameyang a répondu présent jeudi soir au Vélodrome ! Opposé à l'Ajax Amsterdam, le buteur gabonais a inscrit un triplé décisif et s'est imposé comme le grand héros de la soirée, permettant à l'OM de l'emporter sur le fil (4-3). Un véritable soulagement pour l'ancien joueur de Chelsea et du FC Barcelone, qui est critiqué de toute part pour son manque de réalisme depuis sa signature au sein du club phocéen lors du dernier mercato.

« On a fait le travail »

Interrogé au micro de RMC Sport après la rencontre, Aubameyang a dans un premier temps réagi à cette belle victoire de l'OM contre l'Ajax : « Un match forcément difficile. On est super content d’avoir gagné, on a une finale à jouer contre Brighton. Je ne suis pas sûr qu’on aime se faire peur, mais on a fait le travail ce soir, on a tout donné et on est allé chercher jusqu’au plus profond de nous-même », indique le buteur gabonais, avant de s'exprimer sur son remarquable triplé.

Nouveau départ pour Aubameyang ?