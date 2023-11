OM : A peine arrivé, Benatia doit gérer un dossier chaud

Arnaud De Kanel

Ce jeudi, l'OM a officialisé la venue de Mehdi Benatia en tant que conseiller sportif du club. L'ancien international marocain sera donc à l'œuvre dès cet hiver pour renforcer l'effectif marseillais. Gennaro Gattuso lui aurait même déjà passé commande puisque le manager italien souhaiterait un nouvel ailier. Le profil serait tout trouvé.

Après de longues semaines de négociations, Mehdi Benatia a officiellement rejoint l'OM ce jeudi. « L’Olympique de Marseille informe qu’un accord a été trouvé avec Mehdi Benatia pour exercer les fonctions de conseiller sportif. Formé à l’OM puis passé par certains des plus prestigieux clubs européens, dont le Bayern Munich et la Juventus FC, Mehdi Benatia mettra à la disposition de l’OM, en qualité de prestataire, son vécu et sa connaissance du football moderne. En collaboration étroite avec Pablo Longoria, Président du Directoire, et Stéphane Tessier, Directeur Général, il apportera son concours à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie sportive du club, notamment pour attirer, former et retenir les meilleurs talents. Toujours dans un rôle de consultant, il participera également à des missions de détection et de scouting, en lien avec Roberto Malfitano promu responsable du scouting de l’équipe professionnelle », a écrit le club phocéen dans un communiqué. Le Marocain peut donc commencer à travailler sur le mercato hivernal où Gennaro Gattuso lui réclame un ailier.



Gattuso veut un ailier

« Benatia arrive, cela va s’activer sur le mercato hivernal. La volonté est de trouver un ailier » , affirmait Florian Germain sur RMC la semaine passée. Outre la rumeur Hirving Lozano, qui a rapidement été démentie, la piste la plus sérieuse mènerait à un joueur qui appartient toujours à l'OM.

Retour de Luis Henrique ?