L'OM annonce une grosse surprise !

Amadou Diawara

Alors que Medhi Benatia vient d'arriver à l'OM pour exercer le rôle de conseiller sportif, en collaboration étroite avec Pablo Longoria et Stéphane Tessier, Jean-Pierre Papin a changé de fonction à Marseille. En effet, le club phocéen a annoncé que le Ballon d'Or 1991 était le nouvel entraineur de son équipe réserve.

Ce jeudi, l'OM a apporté des modifications à son organigramme. Comme annoncé sur le site officiel marseillais, Medhi Benatia devient le nouveau conseiller sportif du club : « L’Olympique de Marseille informe qu’un accord a été trouvé avec Mehdi Benatia pour exercer les fonctions de conseiller sportif ».

Benatia est le nouveau conseiller sportif de l'OM

Dans le même temps, l'OM a précisé que Jean-Pierre Papin changeait de fonction. En effet, le Ballon d'Or 1991 est le nouvel entraineur de la réserve olympienne. « Dans l’optique de poursuivre et renforcer, un peu plus encore, la politique entreprise par la direction de l’Olympique de Marseille en matière de formation et d’accompagnement de ses jeunes talents vers le monde professionnel, Jean-Pierre Papin est nommé entraineur de l’équipe réserve » , a écrit l'OM, avant de donner des précisions sur le nouveau rôle de Jean-Pierre Papin.

Papin devient l'entraineur de la réserve de l'OM