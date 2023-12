PSG : Neymar se fait chambrer, Mbappé monte au créneau en pleine soirée

Thibault Morlain

De 2017 à 2023, Kylian Mbappé et Neymar ont été coéquipiers au PSG. Une relation qui a énormément fait parler. En effet, alors que les deux joueurs semblaient initialement proches, au fil des saisons, le Français et le Brésilien se sont éloignés. Il n’empêche que Mbappé n’a pas hésité à monter au créneau pour prendre la défense de Neymar lors d’une soirée. Explications.

A l’été 2017, le PSG a secoué le marché des transferts et la planète football en recrutant coup sur coup Neymar et Kylian Mbappé pour plus de 400M€. Arrivés donc ensemble à Paris, le Brésilien et le Français ont immédiatement accroché sur, mais aussi en dehors, du terrain. Le courant ainsi passé dès le début entre Neymar et Mbappé, ce dernier n’hésitant pas à prendre la défense de celui qui est désormais son ex-coéquipier.

Il fait son retour au PSG, Luis Enrique a pris une décision https://t.co/hg0IKCkHJ1 pic.twitter.com/YW3g9RobDo — le10sport (@le10sport) December 3, 2023

« Un moment, je fais des vannes sur Neymar »

A l’occasion d’un entretien accordé à L’Equipe Magazine , Eric Judor a raconté une anecdote datant de l’anniversaire de Neymar en 2018. L’humoriste a alors révélé : « Un jour, je suis invité aux 26 ans de Neymar par un pote restaurateur qui organise la fiesta dans sa maison de Bougival. Je tchatche avec Thiago Silva, je rigole bien avec (Marco) Verratti et je constate que Mbappé est cool aussi. Un moment, je fais des vannes sur Neymar. Il était monté sur une espèce de scène et s'était mis à pleurer avec son fils dans les bras. J'avais du mal à croire en ses larmes ».

« Tu peux arrêter Éric s'il te plaît ? »